Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eşini ziyarete gittiği cezaevinde gözaltına alındı

Eşini ziyarete gittiği cezaevinde gözaltına alındı

Edirne'de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ' silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan eşi H.T.'yi ziyarete gelen H.T. adlı kadın da aynı suçtan arama kaydının bulunması üzerine gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 16:21

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ' silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan H.T.'yi ziyarete gelen eşi H.T.'nin, cezaevi idaresince yapılan UYAP sorgulamasında, 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan H.T., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir gün önce de 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan eşi S.S.'yi ziyarete gelen S.S., Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan arandığı tespit edilerek, gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini ziyarete gittiği cezaevinde gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN