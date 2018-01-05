Eşini ziyarete gittiği cezaevinde gözaltına alındı

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan H.T.'yi ziyarete gelen eşi H.T.'nin, cezaevi idaresince yapılan UYAP sorgulamasında, Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan H.T., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir gün önce de 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan eşi S.S.'yi ziyarete gelen S.S., Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan arandığı tespit edilerek, gözaltına alınmıştı.