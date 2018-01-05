FETÖ’ye militan devşiren sendikalara baskın...

FETÖ
'nün kurduğu Aksiyon İş Sendikaları Konfederasyonu ve buna bağlı 7 sendikanın kurucularına yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon gerçekleştirildi. 45 örgüt şüphelisi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün sendikal çatı kuruluşu olan Aksiyon İş Sendikaları Konfederasyonu ile buna bağlı Pak-Eğitim İş, Pak-Petrol İş, Pak-Deniz İş, Pak-Finans İş, Pak- Tekstil İş, Pak-Savunma İş ve Pak-Maden İş sendikalarında üst düzey yönetici olan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı.
DOĞAN'IN ÇALIŞANI DA ÇIKTI
OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla kapatılan konfederasyon ve bağlı sendikaların FETÖ'ye militan devşirdiği belirlendi. Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Vedat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 11 kişinin yurtdışına kaçtığı belirlendi. Gözaltı kararı verilen 67 kişiden 15'inin ByLock kullandığı tespit edilirken, 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan, Posta gazetesinin reklam biriminde müşteri temsilcisi olan Gökhan K.'nin Pak-Maden İş Sendikası kurucusu ve disiplin kurulu asil üyesi olduğu tespit edildi.