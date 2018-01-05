Her kumpasa bir dizi

FETÖ
'ye ait Samanyolu Televizyonu'nda yayımlanan dizilerle, örgütün kurduğu kumpaslar arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Tahşiye'de kumpas davasının gerekçeli kararında, Samanyolu TV'deki 'Tek Türkiye, Kollama' gibi dizilerle örgüt üyelerine şifreli talimatlar verildiği ve kamuoyunda algı operasyonu yapıldığı anlatıldı.
2004'te yayımlanmaya başlayan Şubat Soğuğu isimli diziyle de ilgili ayrıntılı tespitlerde bulunuldu. Dizinin, yayımlandığı tarihten sonra gerçekleştirilen Ergenekon davasına konu olacak eylemler ve konularla bağlantılı olduğu anlatıldı. Tahir Mutlu karakterinin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen
'i, Suzan Saygıner karakterinin ise Ergenekon soruşturması sanığı yapılan ÇYDD başkanı Türkan Saylan
'ı canlandırıldığı ifade edildi.
Gerekçeli karara göre, dizide yer alan diğer karakterlerden Necmi Sebitoğlu, FETÖ aleyhine yıllar önce çeşitli araştırmalarda bulunan ve 2002 yılında hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'nu oynuyordu. Cevat Oral karakterinin, gerçek hayattaki karşılığı FETÖ aleyhine rapor hazırlayan eski emniyet müdürü Cevdet Saral'ı, Ali Osman Pak karakterinin ile ise FETÖ ile mücadelede etkin görev alan Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ı temsil ettiği belirtildi. 'Doktor' kod isimli dizi oyuncusunun Prof. Dr. Mehmet Haberal
'ı temsil ettiği vurgulandı.