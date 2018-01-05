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’ı karıştırmak ters tepecektir”

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
“İran’ı karıştırmak ters tepecektir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'ye yönelik eleştirilerine cevap verirken, "İfade özgürlüğü söylemi üzerinden Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalışan çevrelerin Türkiye'nin gerçeklerini daha iyi anlamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basın toplantısı düzenleyen Kalın, "'da yaşanan olaylar sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Biz İran'ın barış ve istikrarından yanayız. Meşru kurallar çerçevesinde bu durumun aşılacağını ümit ediyoruz. İran'ı dışarından karıştırmak ters tepecektir. Dost ve kardeş olarak sınırdaş ülke olarak barış istikrar ve huzurunun temini bizim için önem arz ediyor" dedi.

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“İran’ı karıştırmak ters tepecektir”
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