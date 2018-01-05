Jandarma’daki mahrem yapılanmada 4 itirafçı

FETÖ
'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem yapılanması"na ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Düzce Jandarma Alay Komutanı ile Şırnak Alay Komutan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi itirafçı oldu.
Ankara merkezli 9 ilde başlatılan eşzamanlı operasyon kapsamında 7'si albay, 9'u yarbay rütbesinde 16 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Emniyette 2 hafta süren çapraz sorguda şüphelilerden Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat Karabulut, Tabip Albay Gürkan Mert ve Yarbay Yaşar Kalkan "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında itirafçı oldu.
Şüphelilerin itiraflarında, kendilerinden sorumlu örgüt "Abi"leri ile sivil imamların da isimlerini verdiği belirtildi. İtiraflar doğrultusunda 2 sivil imam daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten 16 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 11 şüpheli tutuklama istemiyle, itirafçı olan 4 şüpheli ile hakkında yeterli delil bulunmayan 1 kişi, "Adli Kontrol" talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.