Kahraman polis Sekin unutulmadı

İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in (44) şehit olduğu yerde anıldı. Oğlunun şehit olduğu noktada konuşan baba Mehmet Zeki Sekin, " O kendisine Ömer Halisdemir'i örnek almıştı. Babası olduğu için gurur duyuyorum" dedi. Sekin'in Elazığ'daki kabri de ziyaretçilerle dolup, taşıyor. Şehidin Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden dayısı Hikmet Kürüm, "O Türkiye'nin kahramanı. Kahraman yeğenim Türk halkının gönlünde yaşıyor" dedi. Fethi Sekin 6 Ocak 2016'da büyük bir kahramanlık örneği sergilemiş, İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü.

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