Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kahraman polis Sekin unutulmadı

Kahraman polis Sekin unutulmadı

VEDAT YİTİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Kahraman polis Sekin unutulmadı

Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in (44) şehit olduğu yerde anıldı. Oğlunun şehit olduğu noktada konuşan baba Mehmet Zeki Sekin, " O kendisine Ömer Halisdemir'i örnek almıştı. Babası olduğu için gurur duyuyorum" dedi. Sekin'in 'daki kabri de ziyaretçilerle dolup, taşıyor. Şehidin Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden dayısı Hikmet Kürüm, "O 'nin kahramanı. Kahraman yeğenim Türk halkının gönlünde yaşıyor" dedi. Fethi Sekin 6 Ocak 2016'da büyük bir kahramanlık örneği sergilemiş, düzenlenen saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahraman polis Sekin unutulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN