Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı bünyesinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Albayrak, bu programlarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın enteresan ve önemli günlerden geçtiğini, Türkiye'nin de bu sürecin merkezinde bulunduğunu söyledi. Albayrak, AK Partili olmanın artık siyasi bir partinin üyesi veya temsilcisi olmak anlamında gelmediğini, bunun 15 Temmuz'da gösterildiğini ifade etti. AK Parti iktidarı olarak Türkiye'yi pozitif gündemle ayrıştırarak daha ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "Biz bunu nasıl istiyorsak, birileri de bir o kadar bu gündemi kirletip farklı bir noktaya taşıyıp, eski Türkiye'ye, uçuruma sürüklemeye, kamplaşmaya sevk etmeye çalışıyor" dedi.

16 NİSAN'DA TARİHE KATTIK

2019'un tarihi açıdan çok önemli bir süreç olduğunu kaydeden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin daha büyüyerek, güçlenerek gittiği bu istikamette iki tane hayati şeye ihtiyacı var, bu türbülanstan daha güçlü çıkması için. Farkındayız veya değiliz, Türkiye köprüyü geçti. İhtiyaç olan bu iki şeyden birisi siyasi anlamda ülkenin birlik ve beraberlik içinde yek vücut olması. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da bu operasyon 80 milyona pahalı da olsa çok büyük bir tecrübe ve beraberlik kazandırdı. İkincisi, 10 yıllardır sıkıntısını çektiğimiz sisteme dayalı arızaları devamlı gündeme getirmeye yönelik problemi 16 Nisan'da tarihe kattık. Sistem olarak da ülke olarak da biz köprüyü geçtik. Bundan sonrası zaman meselesi. Yapmamız gereken içeride daha çok çalışarak Türkiye'yi büyütmek." Türkiye'nin bir üst lige çıkma sürecini yaşadığını aktaran Albayrak, "Biz başımızı alıp buraya çıkacağız derken, birileri ayaklarıyla aşağı atmaya çalışıyor. Neyin arkasında kim var biliyoruz. Bu millet gözünü açtı. Toplum olarak farkındayız" değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, 2019'da önemli bir yerel seçim olduğunu ve kimseye kapıyı kapatmadan siyaset yapılması gerektiğini de ifade etti. Öte yandan, söylenenlere de aldırmayacaklarını belirten Albayrak, "Birilerini boşverin, lafa bakacağız, söyleyene bakacağız, kenara koyacağız ve işimize bakacağız" diye konuştu.