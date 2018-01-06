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Başbakanlık a geçti

Giriş Tarihi: 6.1.2018
Başbakanlık milli silaha geçti
Başbakanlık korumaları, Türkiye'nin ilk 'nın bir diğer sürümü olan MPT- 55'i kullanmaya başladı. MPT-55 Yıldırım'ın yakın koruma hizmetleri ile Çankaya Köşkü Yerleşkesi'nin korunmasında kullanılacak.
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Başbakanlık milli silaha geçti
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