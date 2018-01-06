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merkezli 9 ilde operasyonu

merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 17’si yakalandı.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 10:54
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis, gazeteci ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Bu kapsamda aralarında polis ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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