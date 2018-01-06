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İtiraflar üzerine 3 sivil mahrem imam yakalandı

Akın’ın itiraflarıyla gözaltına alınan 2 devre arkadaşı da isim verdi; 3 sivil imam daha gözaltına alındı

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018
İtiraflar üzerine 3 sivil mahrem imam yakalandı

darbe girişimi sırasında yaralanan ve kahraman ilan edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Koruma Müdür Yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın, "mahrem yapı" operasyonu kapsamında yakalanacağını anlamaya başladıktan sonra itirafçı olmuştu. Akın'ın itirafları üzerine aynı hücrede yer alan devre arkadaşları Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit ve Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli gözaltına alınmıştı. Akın'ın gözaltına alınan devre arkadaşları Yüzbaşı Fuat Söylemez ve Abdulkadir Koçyiğit ile ilgili işlemler sürerken iki ismin ilk ifadelerinde 3 sivil mahrem imamın daha gözaltına alındığı öğrenildi. Yüzbaşı Akın ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'den ayrılmaya karar verdiğini ancak "şefkat tokadı yemekten ve işinden olmaktan" korktuğu için ayrılamadığını itiraf etti. Kendisini yurt dışına kaçan sivil imamların whatsapptan aradığını ve "seninle yeterince ilgilenemedik" mesajı attığını anlattı.

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İtiraflar üzerine 3 sivil mahrem imam yakalandı
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