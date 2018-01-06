Küresel senaryoya karşı milli birlik

MHP lideri Devlet Bahçeli
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1071 eserin açılış ve temel atma törenine katılmak için Adana'ya geldi. Ziyaretler sonrasında Portakal Çiçeği Festival Alanı'nda toplananlara seslenen Bahçeli şunları söyledi: "Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bazı siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlayamayacak. İran'ın siyasi ve toprak birliği sonuna kadar desteklenmelidir. İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini söyleyenler, Gezi Parkı'nda, Kobani olaylarında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle denediler olmadı. Hangi çılgın, hangi çukur ve zillet zihniyet Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorsa karşısında etten duvar bulacaktır."