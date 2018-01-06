İzmir 'deki terör saldırısında kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önleyen Elazığlı trafik polisi Fethi Sekin kabri başında anıldı. Şehit Fethi Sekin'in Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Programa Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Vali Kaldırım ve şehidin ağabeyi Ahmet Sekin şehidin kabrine karanfil bıraktı. Daha sonra Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit polisin kardeşi Ahmet Sekin, "Ağabeyim çok merhametli bir adamdı. Güçlü, çalışkan ve cesaretli biriydi. Ağabeyimin kanını taşımaktan onur duyuyorum"dedi.

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