Dünya Boks Konseyi’nden Tayyip Erdoğan'a barış ödülü

Dünya boks konseyinin barış elçisi olan dünya şampiyonu Alman boksör Mahmut Ömer Manule Charr, Recep Tayyip Erdoğan'a yılın barış ödülünü takdim edecek. Suriye asıllı Alman boksör, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan ve barışa katkısından dolayı bu ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi ben de bir mülteci çocuğuyum. Mülteci olarak yaşamanın ne büyük zorlukları olduğunu çok iyi biliyorum. Memleketim olan Suriye'deki korkunç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan dört milyon civarındaki mülteciye kapılarını açarak, ekmeğini paylaşan yüce Türk halkı ve onun önderi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu ödüle aday olarak gösterdim. Dünya Boks Konseyi de teklifimi değerlendirerek gerekli araştırmaları yaptı ve fedakar Türk halkı ile Cumhurbaşkanımızı bu ödüle layık gördüler" şeklinde konuştu.





"ÖDÜLÜ KISA SÜREDE TAKDİM ETMEK İSTİYORUZ"

Manuel Charr, Dünya Boks Konseyi'nin Türkiye'ye layık gördüğü dünya barış ödülü için özel bir kemer hazırladıklarını aktararak, "Konsey özel bir kemer hazırlayarak, üzerine de kurucusu Jose Suleyman, efsane boksör Muhammed Ali Clay, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manuel Charr'ın resimlerinin basılı olduğu özel kemeri üretti. 7 Nisan tarihinde Köln kentinde yeniden dünya şampiyonuluğuna çıkacağım. Yakında antrenman ve sparringlerim başlayacak o yüzden bir an önce bu ödülü sayın Erdoğan'a vererek rahat kafayla antrenmanlarıma başlamak istiyorum. Antrenmanlarım başlayınca seyahat etmem zor oluyor, çünkü kamp döneminde tüm dünyayla ilişkilerimizi kesiyoruz. O yüzden en yakın zamanda bu ödülü menajerlerim Christain Jger, yardımcısı Bernd Trendelkamp, basın danışmanım Vedat Alyaz ile birlikte götürerek takdim etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.





MENAJER CHRİSTAİN JGER: "SÖZÜMÜZÜ TUTMAK İSTİYORUZ"

Sporcunun menajeri Christain Jger ve yardımcısı Bernd Trendelkamp, dünya şampiyonu olduklarında Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kemeri vermek istediklerini belirterek, "Türkiye'nin dört milyon Suriyeli mülteciyi alması ve onlara en iyi şekilde bakmasıyla bizler de gurur duyuyoruz. Türk halkının yaptığı inanılmaz fedakarlık bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Bu da Türk halkı ve Cumhurbaşkanının büyük bir kalbe sahip olduklarını gösteriyor. Bu yüzden de boksörümüz Charr ve onun ekibi Türkiye'yi barış ülkesi olarak seçerek, vermiş olduğumuz sözü tutup, bu kemeri bir an önce Erdoğan ve Türk halkına vermek için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.





VEDAT ALYAZ: "SİNAN ŞAMİL SAM'IN TEK ÖĞRENCİSİ OLARAK RİNGRE FIRTINA ESTİRİYOR"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise Charr'ın Türkiye adına ringe çıkmak istediğini söyleyerek, "Defalarca Türk pasapoportu ile ringe çıkmak istediğini bizzat bana söyledi. Arap dünyasının tarihindeki ilk şampiyonu olan Charr, aynı zamanda efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam'ın da tek öğrencisi olarak ringlerde fırtınalar estiriyor. Büyük bir Türkiye aşığı, tatillerini Türkiye'de geçiriyor, Türk müziği dinliyor, Türk yemekleri yiyor ve bir Türk kızımız olan Ceyda ile de yakında dünya evine girmek için gün sayıyorlar. İstanbul'da ev alarak yerleşmek istiyor. Umuyorum ülkemizdeki yetkililer konuyla ilgilenir ve bu fırsatı kaçırmazlar zira ülkemizin ağır sıklette henüz bir dünya şampiyonluğu mevcut değil" ifadelerini kullandı.