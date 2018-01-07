Mehmetçik inlerine girdi

Diyarbakır
'ın Lice
ilçesi kırsalında üç gün önce başlayan operasyonlar tamamlanırken, teröristlerce kullanılan 2 sığınak, 1 gözetleme mevzii ve 15 doğal mağara bulundu, yol kenarlarına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın gelir kaynağı uyuşturucuya da darbe indirildi. Lice ilçesinde 3 gün önce başlayan "Bayrak-73 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Kaya-2 Operasyonu" tamamlandı. Lice ilçesine bağlı Çağdaş, Yolçatı ile Dibekköy Mahallesi sınırlarındaki operasyon, yağış ve yoğun sis olmasına rağmen başarıyla tamamlandı. Operasyon kapsamında PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak, 1 gözetleme mevzii ve 15 doğal mağara tespit edildi. Güvenlik güçlerince yapılan aramaların ardından mağara, gözetleme mevzisi ve sığınaklar imha edildi. Söz konusu sığınaklarda, 5 ayrı mutfak tüpü ve yağ tenekesine, toplam 260 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımı ile hazırlanmış, daha sonra karayolu kenarı ve araziye tuzaklanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. Lice ilçesi Yolçatı ve Dibekköy köyleri kırsalında toprağa gömülü vaziyette 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 22 adet tüp ele geçirildi. Operasyonlarda terör örgütünün gelir kaynağı uyuşturucuya da darbe vuruldu. Piyasa değeri 27 milyon 130 bin lira olan 1 ton 827 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.