Son Dakika Haberi: 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada flaş karar!

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığındaki cephanelikte 25 askerin şehit düştüğü, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın görülmesine Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın ile şehit yakınları ve avukatları katıldı. Vareste tutulan tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran ve emekli Albay Veysel Özbay ise duruşmaya katılmadı.

Savcı, mahkemeye sunduğu mütalaada, "bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla açılan davada, sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır cezayı almalarını talep etti.

Sanık avukatları da daha önce mahkemeye verilen yazılı beyanlarını geçerli olduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın, avukatının yazılı beyanlarına katıldığını bildirerek, patlama öncesinde mühimmat taşıyan askerleri sürekli uyardığını ileri sürdü.

Patlamayla ilgili kendisinin herhangi bir suçu olmadığını savunan Aydın, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar Özbay ve Duran'a 16 yıl, Aydın'a ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

Sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulunduran heyet, Özbay ve Duran'ın cezasını 13 yıl 4'er aya, Aydın'ın cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından, salonda bulunan şehit annesi Satı Ergenç fenalaştı. "Ciğerim yanıyor" diyerek, gözyaşı döken anneyi, salonda bulunanlar sakinleştirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş, 8'i asker 11 kişi yaralanmıştı.

Tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, emekli Albay Veysel Özbay ile görevinden ayrıldığı öğrenilen Üsteğmen Tuncay Aydın'ın yargılandığı davanın 25 Mayıs 2016'daki duruşmasında mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı askeri savcıya tevdi etmişti.

Davanın görülmesine, askeri mahkemelerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmasının ardından Afyonkarahisar'da devam edilmişti.