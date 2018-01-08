Ankara’da Kılıçdaroğlu darbesi

CHP'nin Ankara il kongresinde, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve 4 CHP ilçe başkanının desteklediği Kemal Akkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun baskılarıyla adaylıktan çekildi. Seçimden bir gün önce ise genç başkan adayı Umut Eraslan'a imza şoku yaşatıldı. Baskılarla Eraslan'a destek veren delegeler tehdit edildi ve imzalar geri çektirildi. Bu nedenle Umut Eraslan yeterli imza sayısını bulamayınca aday olamadı. Seçim öncesi tehditlerle 2 adayın seçimden çektirildiği CHP Ankara İl Başkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Adnan Keskin'in karşısında bir tek" Ben kimseden icazet almadım" diyen Ayhan Yalçınkaya kaldı. Kılıçdaroğlu ve 25 ilçenin desteğini arkasına alan Keskin'in sandıktan ezici bir üstünlük sağlaması beklenirken Yalçınkaya adeta soğuk terler döktürdü. 611 delegenin oy kullandığı seçimde 338 oy alan Adnan Keskin yeniden CHP Ankara İl Başkanı oldu. 256 oy alarak seçimi 82 oy farkla kaybeden Yalçınkaya hem Kılıçdaroğlu'na hem de Adnan Keskin'e büyük bir şok yaşattı. Bazı CHP'liler, "Delegenin hür iradesine baskı uygulanmasaydı Ayhan Yalçınkaya bugün salondan başkan olarak çıkardı. Bu seçim kimseyi mutlu etmedi" diye konuştu.

DELEGE BASKISI

Delege şoku nedeniyle aday bile olamayan Umut Eraslan kongrede söz aldı: "Süresinde imzaları teslim edemedik. Maalesef öyle bir süreç yaşadık ki; ben 80 darbesini yaşamadım ama 15 Temmuz darbesini yaşadım. 15 Temmuz'dan çok ağır bir darbeyi bu genç arkadaşlara uyguladılar. Bu duruma nasıl geldik anlayamadık... Dün akşam 80 imza vardı. Sabah 40'a düştü. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bu kadar genç yaştaki insanların iradeleriyle onları tehdit etmek çok yanlış" dedi.