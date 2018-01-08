Ankesörlü kamuflajı itirafçı olan mahrem abiler deşifre etti

FETÖ'nün TSK'daki kripto üyeleri ile haberleşmek için kullandığı yöntemle ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışma rapor haline getirildi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı "kademelendirme ve peçeleme sistemi" raporunda şu detaylara yer verildi:

ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFI: Yakalanan mahrem imamlar-abilerden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenler yeni haberleşme yöntemini deşifre etti. Örgüt üyelerinin sivil imamlar ile sabit hat üzerinden haberleştiklerini söylediler.

DAHA GÜVENİLİR SANDILAR: TSK'daki kripto FETÖ'cüler ile mahrem yapı arasında kullanılan sistemin şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle dışında "kademelendirme ve peçeleme sistemi" olduğu belirlendi. TSK'daki üyelerini riske etmemeyi amaçlayan FETÖ, bu yöntemin daha güvenilir olacağını düşündü.

HEDEF SAPTIRMA: Mahrem yapı kendini gizlemiş militanlarla telefon kulübeleri, kontörlü telefon bayileri, ücretli büfe telefonlarından iletişime geçti. Özellikle kamera olmayan noktalar seçildi. Dikkat çekmemek ve hedef saptırmak için aramak istedikleri numara dışında yanlış numaraları da aradılar.

ÜST ÜSTE ARANANLAR ASKER: Teknik takip sonunda kriptoların sabit telefonlardan defalarca arandığı saptandı. Ankesörlü telefonların HTS kayıtları incelemeye alındı. Aynı ankesörlü telefondan, aynı zaman diliminde üst üste aranan birden fazla kişinin asker olduğu saptandı. Mahrem yapının TSK'daki kripto gruplarla toplantı direktifleri verdikleri tespit edildi.

PATATES HATLAR DEŞİFRE EDİLDİ: Kriptolar yabancı uyruklu kişiler üzerine çıkardıkları patates hatları da kullandı. HTS eşleştirmesi ile patates hatların kimler tarafından kullanıldığı, bu hatların hangi ankesörlü kulübeden kaç defa arandığı da belirlendi.

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