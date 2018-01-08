CHP’li başkandan marina itirafı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ailesinin, yat limanı projesini alan dolandırıcı Arslan kardeşlerle bağlantısını itiraf etti. Akgün, "Muhasebeci kardeşim 2000 yılı itibariyle ofisi kullanmıyor. Yolda yürürken o ofisi tesadüfen görüyorlar. Almanlar geliyor. İşler hızlansın diye de orası adres gösterilmiş. Hâlâ da burası kardeşimin" dedi. Akgün, SABAH'ın ilk olarak 2013'te gündeme getirdiği yat limanı dolandırıcılığıyla ilgili, marina ihalesini alan Almanya'da dolandırıcılıktan sabıkalı Arslan kardeşlerle ailesinin bağlantısını belediye meclisi oturumunda adeta itiraf etti. Alman makamlarınca sahtekârlıkları belgelenen David (Mustafa) ile Turhan Arslan kardeşlerle ilgili konuşan Akgün, şunları söyledi: "İhaleyi duyan bir Alman firması Türkiye'ye geliyor. Yabancı firma Türkiye'de şirket kurmadan ihaleye giremez. Büyükçekmece yat limanına talip oluyorlar. Tabii bunu sonradan öğreniyoruz. Bu şirketin adres gösterdiği yerde kardeşim Alaattin Akgün'ün ofisi var. Kardeşim o ofisi 2000 itibariyle kullanmıyor. Hâlâ onun üzerine kayıtlı. Almanlar ofise gidiyor. Büyükçekmece'de bir ihaleye katılacaklarını, mali müşavire ihtiyaçları olduğunu söylemişler. İşlemlere orada başlıyorlar. İşlemler hızlansın diye de orası adres gösterilmiş. Yargılanmaları sadece 3-5 kişinin açtığı basit bir davayla ilgili. Yaptıkları bir ev tadilatıyla ilgili. Zaten haklarında bir dava olsaydı Türk makamları buna izin vermezdi." Bu arada Dortmund Ticari Yolsuzluklarla Mücadele Savcısı Ralf Steinert, ihaleyi alan Yeditepe Marina'daki yabancı uyruklu ortakların Arslan kardeşlerle bağlantısını araştırmak için harekete geçti. Steinert, Arslan kardeşlerin işlemdeki dosyalarını da Türkiye'ye gönderecek.

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