"Fatih Akın da bir gün düşman olarak anılacak"

Hatırlasanıza, Orhan Pamuk, İsviçre'de yayınlanan Tagesanzeiger gazetesinin Das Magazin isimli kültür ekine konuşmuş ve ".. 30 bin Kürt'ü ve bir milyon Ermeni'yi öldürdük, Türkiye'de hiç kimse bunu dile getirmeye cesaret edemiyor. Ben ediyorum.." demişti.. Sonra 'Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk' olarak geçmişti kayıtlara.. Şimdi de Fatih Akın..

The Cut ile nasıl soykırım yaptığımız yalanını tahkim ederken, Smash The Daesh ile de, PKK'nın bir terör örgütü değil özgürlük için savaş veren kahramanlar olduğu alçaklığını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.. Bu kendi kültürüne yabancı, kendi özüne düşman, kendi insanını her fırsatta aşağılayan, dahası tarihine iftiralar yükleyen bir adamın kaldırdığı ödülle falan kimse kusura bakmasın da gurur duyamıyorum. Böyle saya söve ödüller toplamaya devam etsin. Lafımız yok. Ama unutmasın ki, o da günün birinde, tıpkı Cem Özdemir gibi, sadece adı bize benzeyen bir düşman olarak dışlanıp kalacak. Cem Özdemir de vaktiyle Alman siyasetindeki başarılarıyla bizi gururlandıran bir Türk evlâdıydı.. Fakat kendine bambaşka bir yol çizdi.. Fatih Akın da onun yolunda izinde ilerliyor.. Yolu açık olsun..

