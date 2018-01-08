Kafile kafile Kudüs’e gitmemiz lazım

Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde sabah namazında öğrencilerle bir araya geldi. Sabah namazını kıldırıp vaaz veren Erbaş, "Hain FETÖ
' ye karşı burada şehit ve gazi olan kardeşlerimizin birliği ve beraberliği bu milleti kurtarmıştır. Birlik ve beraberlik bütün İslam dünyasında hâkim olursa Kudüs
, Mescid-i Aksa
özgürlüğüne kavuşacaktır. Kafile kafile Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ziyaretlere gitmemiz lazım" dedi. Erbaş'ın vaazda şöyle dedi:
"15 Temmuz gecesi hainlerin, işgalci zalimlerin, şurada bu camiyi bile bombalayacak kadar alçaklaştığı dönemde hain FETÖ'ye karşı burada şehit ve gazi olan kardeşlerimizin birliği ve beraberliği bu milleti kurtarmıştır. Onun için bu birlik ve beraberlik bütün İslam dünyasında hâkim olursa Kudüs, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacaktır. Bunun için peygamberlerden bize bir hatıra olan Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgür olabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Grup grup, kafile kafile Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ziyaretlere gitmemiz lazım."