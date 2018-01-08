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’ta bekleyiş sürüyor… Türk ve Yunan botları yarım mil arayla bekliyor!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kayalıklarına geçeceği yönündeki haberlerden sonra bölgede önlem alan Türk güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 16:23
Kardak’ta bekleyiş sürüyor… Türk ve Yunan botları yarım mil arayla bekliyor!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, geçen cumartesi günü, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki kayalıklarına geleceği haberleri Yunan basınında yer aldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ile savaş gemileri bölgede önlem aldı.

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Kardak’ta bekleyiş sürüyor… Türk ve Yunan botları yarım mil arayla bekliyor!
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