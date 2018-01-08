Kardak’ta bekleyiş sürüyor… Türk ve Yunan botları yarım mil arayla bekliyor!
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kardak kayalıklarına geçeceği yönündeki haberlerden sonra bölgede önlem alan Türk güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.
Giriş Tarihi: 8.1.2018 16:18Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 16:23
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, geçen cumartesi günü, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına geleceği haberleri Yunan basınında yer aldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ile savaş gemileri bölgede önlem aldı.