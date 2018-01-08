PKK’ya ‘gri’ listeden itirafçı darbesi

Ödülle 'Aranan teröristler' listesinde 300 bin liralık 'Gri' listede yer alırken geçen kasımda MİT
ve jandarmanın operasyonuyla Suriye
sınırı kırsalında sağ olarak ele geçirilen örgütün sözde Türkiye Özel Kuvvetler Sorumlusu Musa kod adlı Koçali Bala itirafçı oldu. Başta İstanbul ve Adana
olmak üzere şehirlerde, aralarında bir polis müdürü ile 12 askerin şehit olduğu 50'den fazla askerin yaralandığı, şehirlerdeki bombalı ve roketli saldırıların planlayıcısı olan Bala'nın ifadeleriyle bölgede 8 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca yine bu ifadelerde, örgütün 25 sığınak ve barınağı imha edilirken, gösterdiği yerlerde 170 kilo plastik patlayıcı
, 7 Kalaşnikof, bir M-16 ve bir piyade tüfeği, bir tabanca, 12 anti personel roket mühimmatı, 3 anti tank roket mühimmatı, 4 Kalaşnikof şarjörü, 5 bin fişek, 200 Bixi mühimmatı, 8 el bombası, 2 havan mühimmatı, 200 kilogram el yapımı patlayıcı ve çok sayıda çeşitli malzeme ele geçirildi.