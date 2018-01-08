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Davası sanığı tutuklandı

'da, 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları sırasında Yasi Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının firari sanığı olarak aranan ve 2 Ocak günü düzenlenen operasyonla yakalanan E.F. (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 14:18
Yasin Börü Davası sanığı tutuklandı

'da 6-8 Ekim Kobani olayları sırasında , Ahmet Dakak, Riyat Güneş ile Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili, Ankara 2'nci 'nde görülen davada 4 kez 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan ve 2 Ocak günü yakalanan E.F., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi ile Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ifadesi alınan E.F., hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık E.F.'nin tutuklanmasına hükmetti.

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahmekesi'nde yapılan yargılama sonucunda, bazı sanıklara ceza verilirken, E.F.'nin de aralarında bulunduğu 3 henüz yakalanamadığı için, dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

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Yasin Börü Davası sanığı tutuklandı
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