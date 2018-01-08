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Son dakika: 'dan o darbeci hainle ilgili flaş karar

Son dakika haberi... Atina İdari İstinaf Mahkemesi, sığınma talebi kabul edilerek serbest bırakılan bir darbeci askerin sığınma talebinin askıya alınması karar verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 14:23
Son dakika: Yunanistan'dan o darbeci hainle ilgili flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'a kaçan 8 darbeciden biri olan 'nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINMASI BEKLENİYOR

Öte yandan serbest kalan ve kararın ardından Atina'daki İltica Ofisi'ne gelen Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Darbeci askerin hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz etme hakkı bulunuyor.

Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı için itiraz ederek kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.

Kararın iptaline ilişkin duruşmanın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

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Son dakika: Yunanistan'dan o darbeci hainle ilgili flaş karar
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