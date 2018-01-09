67 yıllık bayrağı özenle saklamış

AYLA filmine hikâyesi konu olan Kore gazisi Süleyman Dilbirliği'nin, 67 yıl önce Kore'de kökboyasıyla yaptığı Türk bayrağını özenle sakladığı ortaya çıktı. Geçen ay 91 yaşında hayata veda eden emekli astsubay Dilbirliği'nin 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği (85) de bir gün sonra hayata gözlerini yumdu. Dilbirliği çiftinin ölümünden sonra, kökboyasıyla yaptığı Türk bayrağını evinde sakladığı ortaya çıktı. Dilbirliği'nin bayrağı ve tekerlekli sandalyesi, ailesi tarafından Fatih'teki Türk Milleti Yardımlaşma Derneği'ne (TÜMYAD) bağışlandı. Dernek başkanı Salih Kılıç, "Tekerlekli sandalyesi Afyon'da engelli bir Kore gazisine gönderilecek" dedi.

HANDE ERDEM/ SABAH