Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, Başkent'in her kesiminden gelen talepler doğrultusunda aldığı müjdeli kararlar devam ediyor. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara ve Ankaralıları ilgilendiren önemli kararlara imza atıldı. Başkan Tuna yönetiminde düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; Fahreddin Paşa Sokağı isminin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği önündeki sokağa verilmesinden, Ankaragücü'ne 3 milyon TL'lik nakdi yardıma, Başkent'teki otopark sorunundan, hafriyatla ilgili şikayetlerin giderilmesine kadar pek çok konuda önemli karar alındı.

BAE Büyükelçiliği artık "Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı" adresini kullanacak



BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed'in, sosyal medyadan Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan'a hakaret içeren sözler paylaşmasının ardından ilk somut adımı atan Başkan Tuna, BAE Büyükelçiliği önündeki sokağın isminin "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirileceği müjdesini vermişti. Açıklamanın ardından düzenlenen ilk Meclis toplantısında alınan kararla da BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu 613'üncü sokağın ismin "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilirken aynı sokağın girişindeki 609'uncu caddenin isminin de "Medine Müdafii Caddesi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Büyükelçilik artık yazışmalarda "Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı" adresini kullanacak.



HAFRİYAT SIKINTISINA BÜYÜKŞEHİR ÇÖZÜMÜ



Başkent'teki hafriyatla ilgili şikayetlerin giderilmesi yönünde çalışma yapacakları müjdesini çıktığı televizyon programları ve katıldığı toplantılarda açıklayan Başkan Tuna, konunun çözümüne ilişkin somut adımı da Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında attı. Bu kapsamda hafriyatla ilgili daha önce alınan Belediye Meclis kararının iptalinin istendiği ve söz konusu işle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkilendireceği Daire Başkanlığı tarafından iş ve işlemlerin takip edilerek ihale usulüyle tekrar işletmeye verilmesi talebi, üyelerin tümümün "evet" oyuyla kabul edildi. Bu kapsamda Başkan Tuna'nın daha önce kaydettiği, "Hafriyatlarla ilgili de yine aynı şekilde belediyemiz ihaleye çıkacak. İhalede firmalar gelecekler hangisi uygun teklif verirse direkt belediyeyle muhatap olacaklar. Bütün ödemeler belediyeye yatacak. Firmalar, vatandaşla muhatap olmayacak" açıklaması meclis toplantısında karara bağlandı.



ANPARK MODELİ



Başkent'te uzun yıllar gündemi meşgul eden diğer bir şikayet konusu da otoparklarla ilgiliydi. Bu konuyla ilgili de Başkentlilerin talepleri doğrultusunda çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, konunun çözümüne ilişkin de İSPARK benzeri ANPARK modelini açıklamıştı. Daha önce Büyükşehir ve ANFA A.Ş. tarafından kiralanan, işletme hakları devredilen tüm otoparkların mevcut kira sözleşmelerinin ve protokollerinin, kiracılık ve işletme haklarının iptal edilerek, işletme haklarının Büyükşehir Belediyesi şirketi BELTAŞ'a ve bağlı şirketi ANPARK'a 25 süreyle devredilmesi için hazırlanacak protokolün imzalanması da meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Kızılay'daki; daha önce "Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi" faaliyetlerinin yürütüldüğü binanın Hazine taşınmazlarıyla trampa edilerek, Adalet Bakanlığı'na tahsis edilmesi de üyelerin oy çokluğuyla karara bağlandı.



BÜYÜKŞEHİR'DEN ANKARAGÜCÜ'NE 3 MİLYON DESTEĞİ



Başkan Tuna'nın Başkent'in dört bir tarafında sürdürdüğü esnaf gezileri, halk buluşmaları ve makamında vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar sırasında sık sık dile getirilen "Ankaragücü'ne yardım" isteklerini de boş çevirmedi. Başkan Tuna'nın istediği doğrultusunda; "Amatör spor kulübü olarak faaliyet gösteren M.K.E. Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne destek vermek amacıyla 3 milyon TL nakdi yardım yapılması" tüm Meclis üyelerinin "kabul" oyuyla karara bağlandı.