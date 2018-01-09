ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Medipol Başakşehir Arda Turan transferini açıkladı
PKK tiyatrosuna Alman polisini bile inandıramadılar
Hamza Hamzaoğlu: "Eto'o'nun kalmasını istiyorum"
BASKETBOL
Ersan'dan "double double"
Galatasaray potada eriyor
Lakers galibiyeti hatırladı
TÜM SPORLAR
Bakan Osman Aşkın Bak: “Sokakları, toplumu tehdit eden kanserli hücrelere bırakmayacağız”
Türkiye yabancı çöplüğü
Haber turu
TRANSFER
Bursaspor istedi, Göztepe alıyor
Göztepe, genç yeteneğini kiraladı
Denizlispor'un golcüsü Belçika'dan geliyor
SPOR MAGAZİN
Cenk Tosun'un turşu bidonunda bakın ne varmış...
Dünyanın en zengin futbolcusu ile tanışın: Faiq Bolkiah
Dirar ve Aatıf hacamat yaptırdı
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Eski futbolcu Andrey Arshavin'in eşi ve çocukları uçaktan indirildi
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (09.01.2018)
Prof. Dr. Kural'dan Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu
Davut Güloğlu’na haciz şoku!
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
ATV'ye ceza için kirli işbirliği
Medipol Başakşehir Arda Turan transferini açıkladı
PKK tiyatrosuna Alman polisini bile inandıramadılar
Tunus'ta fiyat artışları nedeniye protesto gösterileri düzenleniyor!
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Başbakan Yıldırım, Libya’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti
Hatay'da FETÖ'nün askeri mahrem yapısına 5 tutuklama
ATV'ye ceza için kirli işbirliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Bakan Arslan'dan 'Wikipedia' açıklaması
Askerin çayı ÇAYKUR'dan
Galip Öztürk ile ilgili flaş karar
SGK'dan 'Staj süresi emeklilikte sayılacak' iddiasına açıklama
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Küçük çocuğun annesinin yatağına bıraktığı not dehşeti ortaya çıkardı
Durak meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Tacizci, 'taciz'den aranıyormuş
Ordu'da inşaattan düşen işçi öldü
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Sahra Çölü yine beyaza büründü
Tunus'ta fiyat artışları nedeniye protesto gösterileri düzenleniyor!
Fransa'da skandal karar! Okul kantinlerindeki domuzsuz menüleri kaldırdı...
ABD ile PYD/PKK'dan sözde ordu hazırlığı!
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Rusya`nın altın deposu
Dünyanın en ünlü 10 ultras tribünü
En büyüleyici mağaralar
Tüm kehanetleri çıktı, kendi ölümünü bildi..
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Tedavileri için öz annelerini bulmak zorundalar!
Erdoğan konuşurken bebek ağlamaya başlayınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz
SPOR
MAÇ ÖZETİ | Bursaspor 3-0 Skenderbeu
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Kimse Jahovic'i istemedi benden"
Abdullah Avcı: "Arda Turan bize çok önemli katkı sağlar"
SAĞLIK
Anne babalar dikkat: Çocuklarda yüksek ateşte sakın bu hataları yapmayın!
Ağrı tedavisinde ağrı pili uygulaması
Omurga tümörü nedir, belirtileri nelerdir?
KOMİK
Sevimli köpek sahibini böyle bekledi
Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
Veterinerden korkan köpeğin tepkisi
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Aktüel
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
>
Gündem Haberleri
>
Başbakan Yıldırım, Libya’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti
Başbakan Yıldırım,
Libya
’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti
Başbakan
Binali Yıldırım
,
Libya
’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti.
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018
14:29
Güncelleme Tarihi: 9.1.2018
14:30
Başbakan
Binali Yıldırım
,
TBMM
'deki makamında,
Libya
'da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yıldırım, Libya’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN