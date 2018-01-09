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Başbakan Yıldırım, ’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti

Başbakan , ’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 14:30
Başbakan Yıldırım, Libya’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti
Başbakan , 'deki makamında, 'da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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Başbakan Yıldırım, Libya’da kaçırılan vatandaşların ailelerini kabul etti
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