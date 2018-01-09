CHP’de post kavgası başladı

CHP
'de 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan kurultay öncesinde il kongreleri devam ediyor. CHP il kongrelerinde ise adeta post kavgası yaşanıyor. Kongrelere genel merkez ve belediye başkanlarının müdahalesi ise pek çok il kongresinde yumrukların konuşmasına yol açıyor. İzmir il kongresinde yaşanan kavganın yanı sıra bugüne kadar Kırşehir, Kayseri, Afyon kongreleri de gerginlik ve kavga görüntülerine sahne oldu. Dün yapılan Kocaeli ve Adana kongrelerinde de tansiyon yükseldi. Genel merkez adayları ile diğer listeler arasında sıcak tartışma yer yer kavgalar yaşandı.
SIRA İSTANBUL'DA
CHP'nin İzmir il kongresinin yanı sıra Kayseri, Kırşehir, Afyon gibi il kongreleri de kavgalı geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ise Ankara ve İzmir'in yanı sıra İstanbul il kongresine de el koydu. Kılıçdaroğlu İstanbul ilçe başkanlarıyla görüşerek tek adaylı bir kongre yapılmasından yana tavır izlerken 13 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesinde mevcut il başkanı Cemal Canpolat'ın yanı sıra pek çok ismin adaylığı konuşuluyor. CHP kulislerinde İstanbul il kongresinin de kavga görüntülerine sahne olabileceği kaydediliyor.
TEŞKİLATI İKİYE BÖLDÜ
Bu arada 13 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak il başkanlığı kongresi için dün 39 ilçe başkanını Ankara'da toplayan Kılıçdaroğlu Eski İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ı desteklemeleri yönünde ilçe başkanlarına telkinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun dayatması mevcut il başkanı Cemal Canpolat'ı küstürürken, Kılıçdaroğlu'nun dayatması karşısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve arkadaşlarının da tepkisine neden oldu.
SAHTE DELEGELİ KONGRE İPTAL EDİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu, 30 Aralık 2017'de düzenlenen CHP Adıyaman Olağan İl Kongresini iptal etti. Deniz Çakmak ve Ali Murat Bilgiç'in yarıştığı ve iki oy farkla Bilgiç'in kazandığı kongre partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullandığının tespit edilmesi sonucu YS tarafından iptal edildi. Çakmak tarafından 7 delegenin partiye üye olmadığı, 1 delegenin ise iki ayrı ilde delege olduğunu ileri sürmüştü. Sırrıberk ARSLAN - Metin HARIKÇI / SABAH