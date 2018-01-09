Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’a geliyor

AK Parti Uşak İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakın, kongreye tek aday ve tek liste ile gitmeyi arzuladıklarını, ancak şartları uyan her parti üyesinin aday olabileceğini ve liste çıkarabileceğini kaydetti.

AK parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın'ın düzenlediği basın toplantısında; AK parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ahmet Mıllık ve il yönetim kurulu üyeleri ile bazı partililer katıldı.

İl Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti'nin siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türkiye'deki gelişmeleri değinerek "AK Parti aziz milletimize taahhüt ettiği ve bugün yeni Türkiye olarak tanımladığımız demokratikleşme, refah toplumu, kalkınma, öncü ülke olma, ilerleme ve büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma süreçlerinin tamamını destansı bir başarı hikayesi ile gerçekleştirmektedir" dedi.

AK Parti'nin demokrasiye, milletin değerlerine, ülkemizin birlik ve beraberliğine gösterdiği sadakatle darbe kurallarını, vesayet sistemini ve gerileme dönemlerini sona erdirdiğini kaydeden Çakın, "AK Parti'nin önümüzdeki hedefi; 2019 seçimlerinden başarıyla çıkmak, milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizden beklentisi budur. Bugüne kadar siyaseti güçlendiren ve itibar kazandıran partimiz 6. olağan kongresinden elde edeceği güç, birlik anlayışı ve kongrelerden çıkaracağı enerji ile milli iradeyi hakim kılmaya devam edecektir. Kongrelerimiz Türkiye'mizin büyük hedeflere ulaşmasının kaynağıdır" diye konuştu.

20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 15:00 'da 1 Eylül Stadyumunda yapılacak olan 6. Olağan İl Kongresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini kaydeden İl Başkanı Mehmet Çakın tüm halkın kongreye davetli olduğunu belirterek "2019 yılı içerisinde yapılacak olan yerel ve genel seçimlere götürecek bu kadro Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ak Parti'yi 2019 hedeflerine en iyi şekilde taşıyacağına olan inancımız tamdır. AK Parti teşkilatı olarak bu kutlu yürüyüşte tüm Uşaklı hemşehrilerimizi yanımızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.

