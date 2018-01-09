Denizli'deki darbe girişimi davasında son dakika gelişmesi

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) darbeye fiili olarak katıldıkları gerekçesiyle 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Davada mahkeme, 2'si ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanığı müebbet hapis cezasına çarpıtıldı.

ARALARINDA ESKİ GARNİZON KOMUTANI DA VAR

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da yer aldığı 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Kamil Özhan Özbakır ve Erol Akman'ın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, sanıklar Avşın Yapar, Ziver İnci, Muhammet Ekinci, Oğuz Ay'ın ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarpıtıldı.