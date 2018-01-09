FETÖ sanığı avukata hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Akif Canpolat ile avukatları katıldı.

Kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen Canpolat, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme savcısı mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Canpolat, 10 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Kaçmadım, delil karartmadım ve hiçbir örgüte üye olmadım mağdurum. Tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak sanığı tahliye eden heyet, yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.