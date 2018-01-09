FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu

Arslanbucak Mahallesi'nde daha FETÖ tarafından işletilen Özel Toros Güven Koleji'nin binasının, okulun kapatılarak hazineye geçmesinin ardından geçen sene 17 Şubat'ta ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla adliyeye çevrilme işlemleri başlatıldı.

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Binadaki tadilat sırasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli bir oda bulundu. Odanın içerisinde bazı kitaplar ve kanepe ile giysilerin yer aldığı görüldü.

Bu arada, adliye olması planlanan kolej binasının tekrar milli eğitime devredilerek ortaokul olarak hizmet vereceği öğrenildi.

Binaya asılan Kemer Adliyesi yazısı ise söküldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya ve beraberindekiler binada inceleme yaptı.

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Bulunan gizli odada toplantılar yapıldığının tahmin edildiği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.