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’nün sohbet imamına 7.5 yıl hapis

'de / soruşturması kapsamında sohbet oturmalarına imamlık yaptığı ve by lock kullandığı iddiasıyla yargılanan bir sanık, terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 14:52
FETÖ’nün sohbet imamına 7.5 yıl hapis
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı davalarda tek tek yargılanan 4 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar H.A., M.D. ve tutuksuz sanık F.Y.İ. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanık kadın Y.Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Savcılık iddianamesinde sohbet imamı olduğu, kod isminin Ömer olduğu, örgüte ait kurumlarda çalıştığı ve by lock kullandığı iddia edilen tutuklu sanık H.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, örgütün kriptolu iletişim programı by lock'u kullandığı ve sohbet imamlığı yaptığı iddia edilen sanık H.A. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan M.D. aynı suçtan 7 yıl 6 ay, duruşmaya katılmayan Y.Ö. 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlıkta bulunan F.Y.İ. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Tutuklu sanıklar H.A. ile M.D. Yargıtay ve istinaf süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
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FETÖ’nün sohbet imamına 7.5 yıl hapis
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