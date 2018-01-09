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’nün trenine binen , bar fedaisi gibi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018
Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Bahçeli'nin açıklamalarıyla MHP'ye "tasfiye sürecindeyiz" yazısı astığını söylemesi tepki topladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Özel'in MHP'ye saldırdığına dikkat çekti. Turan, şunları söyledi: "Bar fedaisi tarzıyla konuşma yapma hakkına sahip olamazsınız. Siz 'nün trenine bineceksiniz, rehberliği, direksiyonu HDP'ye bırakacaksınız, falanca partiyi yanınıza alacaksınız, bu ittifaktan gurur duyacaksınız. HDP ile CHP bir araya gelince 'aman ne güzel ittifak', milli güçler bir araya gelince 'kötü yapıyor' diyeceksiniz. İttifak her parti için haktır."
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FETÖ’nün trenine binen CHP, bar fedaisi gibi
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