MHP lideri Bahçeli: Alçaklık ve ahlaksızlıktır

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , "Nükleer silahlanmadaki tırmanış endişe vericidir. Güçlünün haklı olduğu bir insanlık tablosu karşımızdadır" dedi.

2017 YILINDA TAŞLAR YERİNDEN OYNATILDI



"2017 yılı kolay geçmemiştir. Bölge ve dünyayı doğrudan etkileyen pek çok gelişme yaşanmıştır. Ülkeler arası hizip ve husumetler kamçılanmıştır. Tüm dünya kendi içinde, kendine özgü derin bir istikrarsızlık sarmalına hapsolmuştur. Biz bu durumdan elbette memnuniyet duymuyoruz. Gelecek adına karamsarız. İlkel dürtülerin öne çıkması demokrasiye zarar vermektedir. Güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir insanlık tablosu karşımızdadır. Bu ağır tablonun kabarık faturası ise masumların önüne konulmaktadır.







ABD'NİN KUDÜS DAYATMASI YENİ BİR HAÇLI SEFERİDİR



- ABD'nin Kudüs komplosu Türk ve İslam dünyasına meydan okumakla eş anlamlı bir provokasyondur. 6 Aralık 2017 tarihli açıklamamda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma arayışının zaman ayarlı bomba olduğunu söylemiştim. Sakat karar kuşku yok ki skandal ötesi hezeyandır. Kudüs'ün tarihi statüsüne göz dikilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) olağanüstü İstanbul zirvesinde, BM Genel Kurulu'nda 128 ülke iradesi ile reddedilen ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Kudüs önemlidir, çünkü gerilim düşmezse, dayatmalar sürerse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek, yankı ve yansımaları tüm dünyaya yayılacaktır.



KARANLIK SENARYOLAR NETLEŞMİŞTİR

Güney sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru açılmak istenmiştir. Terör devletinin inşası için yoğun gayret sergilenmiştir. PYD-YPG bu maksatla silanlandırılmıştır. Şiddet övülmüş özendirilmiştir. Terörizm desteklenmiş, korumaya alınmıştır. DAEŞ'i kimlerin kurduğu, kimlerin sevk ve idare ettiği bellidir. Bir terör örgütünün bir başka terör örgütü ile denetlenmesi hesaplanmış, sahada icra edilmiştir. Haçlı hevesleri ülkemizin çevresinde dolaşmış tarihi miraslara kastetmiştir. Suriye'de oynanan oyunlar kıyıya vurmuş, karanlık senaryolar netleşmiştir. Terör örgütlerini kışkırtanlar İslam'a hasımdır.



ALÇAKLIK VE AHLAKSIZLIKTIR

Geçtiğimiz aralık ayı içinde BAE Dışişleri Bakanı hepimizi infiale sürükleyen bir paylaşım yapmıştır. Nimetbilmezlerin söz konusu torunu haddini aşarak kahramanlarımıza dil uzatmıştır. Utanmadan, sıkılmadan efendilerine şirin görünmek adına Türk düşmanlığına soyunmuştur. Fahreddin Paşa'yı hırsızlıkla suçlayarak iğrenç bir bühtanda bulunmuştur. En nazik ifade ile alçaklık ve ahlaksızlıktır. Bu sömürge artığının Fahreddin Paşa'ya ve ecdadımıza dil uzatma densizliği nankörlüktür. Bir hırsız varsa, hain aranıyorsa, Osmanlı'ya ihanet eden bir avuç Haçlı kalıntısından başkası olamayacaktır.

Bahçeli: Alçaklık ve ahlaksızlıktır





AYAĞINIZI DENK ALIN

Hırsız, Türk ve İslam'ın onurunu savunan ecdadımıza pusu kuranların ta kendisidir. Bugünkü torunları hırsız bulmak istiyorlarsa yanını yöresini yoklasınlar. Korkaklara kahramanlarımızı ezdirmeyiz. Herkes yerini yurdunu bilmelidir. Türk düşmanlarının gözüne girmek için cambazlık yapanları biliyoruz, ayaklarını denk almaları hususunda da uyarıyoruz.



GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geriye dönüş yoktur. İttifakımız seçimlerle sınırlı kalmayacak, 5 yıl boyunca da milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında doğacak ahlaki ittifakın gereğini yapacağız.

DEVLET YETİM DEĞİLDİR, MHP BURADADIR

Türk düşmanlığının federasyon çatısında kaynaşanlar huzursuzdur. Namertlerin yüzü asıktır. Mütemadiyen MHP'yi eleştirip Türklük alerjisinden nemalananlar denetimli kavga, icazetli provokatörlük yöntemleri ile sonuca gitmeyi hedeflediler. FETÖ ile diğer çeteleri yanlarına alarak geldiler direndik. Hain akınlara direnç gösterdik. Devlet yetim değildir. Vatan kimsesiz değildir. MHP tüm heybet, haşmeti ile buradadır, milli birlik ve dayanışmanın yaşaması konusunda yeminlidir.

PATRON ÇILDIRDI ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

2018'deki yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi ise bir başka gündem maddesidir. Biz Türk'üz doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Hükümet sisteminde geriye dönüş yoktur. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Hz. Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür. Yaptıkları baraj tutmaz, söyledikleri sözü kimse yutmaz. CHP'yi yanına aldığı İP, HDP, EMEP, FETÖ ve PKK ile diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız. Bir millet ne diyor ona bakarız. MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, patron çıldırdı, kapatıyoruz sözleri ile irademizi saptıranlar uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.



"PARTİMİZ 2019'DA CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARMAYACAK, GERİYE DÖNÜŞ YOK"

2017'nin en mühim gelişmesi hükümeti sisteminde yapılan değişikliktir. Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onaylamıştır. 2018 yılı yeni sisteminin istikrarlı bir şekilde gelişmesi için önemli bir dönemeçtir. AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin hazırlığından oylanmasına kadar başarılı bir süreci işletmiştir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ortaya çıkardığı yeni şartları kavramış, beka üzerinden siyasetimizi yeni baştan anlamlandırmış, 11 Ekim 2016'daki grup toplantımızda da görüşlerimizi açıklamıştım. Bu destek ve katkımız 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin kalıcı hale gelmesi için süreç birliğinin, ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuru ile yapacağız. Bu şartlar altında dün de belirttiğim üzere partimiz 2019'da cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geriye dönüş yoktur.



GÜL VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Siyasetin dipsiz tencerelerine inanacak yoktur. Artık taraflar netleşmiştir. Herkesin 2019 yılına müzahir tavrı da netleşmelidir. Akarına kokarına bakmayız yatından katından anlamayız. Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz. CHP'yi yanına aldığı HDP İP TKP EMEP Feto ve diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız millet ne diyor ona bakarız. MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, ne de 'Gandi'liğe özenen, ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir.''

Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tavizsiz şekilde destekledik"