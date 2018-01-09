Papa: Ziyaretten memnun kalırım

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francisco, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kendisini ziyaret etmesinden memnuniyet duyacağını söyledi. Papa, yeni yıl
nedeniyle 183 ülkenin büyükelçisini Apostolik Saray'da ağırladı. Toplantıya Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı da katıldı. Paçacı, "Ben Papa'nın yeni yılını kutladım. O da bana, Cumhurbaşkanımızın kendisini ziyaret etmesini beklediğini ve bundan memnuniyet duyacağını söyledi" dedi. Paçacı, "Henüz bir tarih belli değil" diye konuştu.