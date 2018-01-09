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Papa: Ziyaretten memnun kalırım

Giriş Tarihi: 9.1.2018
Papa: Ziyaretten memnun kalırım
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francisco, Cumhurbaşkanı 'ın kendisini ziyaret etmesinden memnuniyet duyacağını söyledi. Papa, nedeniyle 183 ülkenin büyükelçisini Apostolik Saray'da ağırladı. Toplantıya Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı da katıldı. Paçacı, "Ben Papa'nın yeni yılını kutladım. O da bana, Cumhurbaşkanımızın kendisini ziyaret etmesini beklediğini ve bundan memnuniyet duyacağını söyledi" dedi. Paçacı, "Henüz bir tarih belli değil" diye konuştu.
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Papa: Ziyaretten memnun kalırım
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