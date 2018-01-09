Serbest bırakılan darbeci tekrar gözaltında

Yunanistan
'da idari temyiz mahkemesi, geçtiğimiz hafta ikinci dereceli iltica komisyonunun 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 firariden biri olan Süleyman Özkaynakçı'ya tanıdığı siyasi iltica hakkının dondurulmasına ve tekrar gözaltına alınmasına karar verdi. İltica komisyonunun Özkaynakçı'ya siyasi iltica hakkı tanınmasını ve serbest bırakılmasını öngören kararına karşı Yunan hükumetinin itirazının idari temyiz mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle geri kalan 7 firarinin iltica başvurularının da şimdilik askıya alınması bekleniyor. Karara gerekçe olarak "Türk/Yunan ilişkileri gibi kendi hayatının da tehlikeye girebileceği" gösterildi.
31 Aralık 2017 tarihinde siyasi iltica hakkı tanınmasıyla firari darbeci, dün Yunan makamlarına gidip siyasi iltica kimliğini alacaktı. Yunan hükümetinin asıl itirazı ise 15 Şubat'ta görüşülecek. Yunan hükümetinin bu itirazı, 8 firariden biri olan Özkaynakçı'ya siyasi sığınma hakkı tanıyan iltica komisyonunun aldığı kararın bütünüyle iptal edilmesi ile ilgili. Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis ise, Türkiye talep ederse 8 firarinin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıklarını kanıtlayan delilleriyle birlikte Yunan adaleti tarafından yargılanabileceklerdi açıklamıştı.