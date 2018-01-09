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Son Dakika Haberi: 'nün kadın yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberi... Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) il kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 kişiden 8'i gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 11:51
Son Dakika Haberi: FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon!

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından /PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik, aralarında erkeklerinde bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bugün polis tarafından Aksaray merkezli olarak ve Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Aksaray'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon!
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