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Son Dakika Haberi: otoyolunda ! istikameti trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Otoyolu istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye trafik ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 14:09

, Otoyolu, Celaliye Mevkii istikametinde yaşandı. 34 AZE 83 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar hafif yaralı sürücüyü kamyondan çıkarırken polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verildi.

YOL KONTROLLÜ BİÇİMDE TEK ŞERİT OLARAK AÇILDI

Devrilen kamyon yolu kapatırken, trafik ise tamamen durdu. Vinç ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 45 dakika boyunca trafiğe kapanan TEM otoyolu İstanbul istikameti, kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kaza anını gören başka bir sürücü ise "Biz peş peşe geliyorduk kamyon sağ şeride girdi ve yola devrildi. Hızımızda normaldi"dedi. Polisin kazanın oluş biçimi ile ilgili incelemesi sürüyor.

TEM otoyolunda kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

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Son Dakika Haberi: TEM otoyolunda kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
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