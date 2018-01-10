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düşmanı ’liler neyi amaçlıyor?”

bugünkü yazısında ’nin 2019 yürüyüşündeki kararlılığı içeriden bozmaya çalışanları kaleme aldı. Bunlar kim sorusuna ise “Mesela, "istifade edemezsem istifa ederim" modundaki çıkarcılar, yani, AK Parti düşmanı 'liler.” şeklinde cevap veren Salih Tuna yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Bu topyekûn bir direniştir müstevlilere karşı; ya direniş hattında olursun ya da bozguncularla. Yok başka yol Asuman.”

Giriş Tarihi: 10.1.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 10:22
“AK Parti düşmanı AKP’liler neyi amaçlıyor?”

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Mezkûr çerçeveye kimler giriyorsa onlar işte.
Mesela, "istifade edemezsem istifa ederim" modundaki çıkarcılar, yani, AK Parti düşmanı AKP'liler.



Mesela...
Zafer kazanıldı mı her şeyi "ganimet" gören, zoru gördü mü de "ben demedim mi" diye gözünü kirişe diken mürailer, münafıklar, fırıldaklar makulesi...
Mesela...
Onca ölüm tehdidine, onca iftiraya, ailesinin en küçük ferdine kadar onca kişilik katline uğratılan liderlerine göğsünü siper etmedikleri gibi kendileri hakkında en ufak eleştiri söz konusu olduğunda, "liderimiz neden bize sahip çıkmıyor" havasına giren benciller taifesi.
Mesela...
Uyanıklar, bozguncular, kazandığını muhafaza etmek için satmayacağı değeri olmayan cibilliyetsiz "muhafazakârlar." Müstevlilere kuyruk sallayanlar...
sosyolojisine kendisini kabul ettirmek için o algı operatörü ürünü "Erdoğan nefretine" taş taşıyanlar.

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“AK Parti düşmanı AKP’liler neyi amaçlıyor?”
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