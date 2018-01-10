BAE Büyükelçiliği’nin adresi değişti: Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi
, kahraman Fahreddin Paşa
'ya iftira atan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE
) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e en güzel cevabı büyükelçiliğinin bulunduğu cadde ve sokağın ismini değiştirerek verdi. 609. Cadde "Medine Müdafii", 613. Sokak da "Fahreddin Paşa" oldu. Belediye Başkanı Mustafa Tuna kararın belediye meclisinde alındığını söyledi. Abdullah bin Zayed, İngilizlere karşı Medine'yi müdafaa eden Fahreddin Paşa'nın, Medine'deki el yazması eserleri kaçıran hırsız olduğunu iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zayed'e "Fahreddin Paşa, Medine korumasını yaparken, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" diyerek tepki göstermişti.
Betül USTA/
ANKARA