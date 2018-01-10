Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > BAE Büyükelçiliği’nin adresi değişti: Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı

Büyükelçiliği’nin adresi değişti: Medine Müdafii Caddesi Sokağı

Giriş Tarihi: 10.1.2018
BAE Büyükelçiliği’nin adresi değişti: Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı
, kahraman 'ya iftira atan Birleşik Arap Emirlikleri () Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e en güzel cevabı büyükelçiliğinin bulunduğu cadde ve sokağın ismini değiştirerek verdi. 609. Cadde "Medine Müdafii", 613. Sokak da "Fahreddin Paşa" oldu. Belediye Başkanı Mustafa Tuna kararın belediye meclisinde alındığını söyledi. Abdullah bin Zayed, İngilizlere karşı Medine'yi müdafaa eden Fahreddin Paşa'nın, Medine'deki el yazması eserleri kaçıran hırsız olduğunu iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zayed'e "Fahreddin Paşa, Medine korumasını yaparken, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" diyerek tepki göstermişti.

Betül USTA/ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
BAE Büyükelçiliği’nin adresi değişti: Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN