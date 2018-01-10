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'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 15:43
Emine Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , "Toplumumuzun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek için emek veren, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Gazeteciler gününü kutlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Toplumumuzun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek için emek veren, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan tüm gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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