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‘Farklı sesler için mücadele verdim’

Giriş Tarihi: 10.1.2018
Cumhurbaşkanı , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Siyasi hayatım boyunca şahsım da zaman zaman medyadan zarar görmeme rağmen farklı seslerin, kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum. Gazetecilik sadece haber aktarmak değil yorum yapmaktır; fakat fikir özgürlüğünü istismar edenler, manipülatif haberlerle milletimizin kardeşliğini, devletimizin bütünlüğünü bozmaya çalışıyor. Geçmişte Türkiye vesayet odaklarından, onların medya aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına alma çabalarından çok çekmiştir. İnanıyorum ki amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranlar tefrik edildikçe medya, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır." Başbakan Binali Yıldırım da bir mesaj yayımlayarak, 15 yıl boyunca basın çalışanlarının zorluklarını ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
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