FETÖ davaları için Silivri'ye yeni duruşma salonu

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davalarda sanıkların yargılanması İstanbul ağır ceza mahkemelerinde devam ediyor. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşma salonlarının yanı sıra sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik gerekçesiyle bazı FETÖ davaları Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yer alan duruşma salonlarında görülüyor.

Silivri'de yapılacak FETÖ duruşmaları için Yeni Mahalle'de bulunan Alibey Spor Salonu'na duruşma salonuna çevrildi. 300 sanık, 240 avukat, 264 seyirci ve 20 basın mensubu olmak üzere toplam 824 kişilik salonun yer aldığı binada, 4 hakim ve savcı odası da yer alıyor.

Binada ayrıca, revir ile basın ve avukat odası da bulunurken, 2 nezarethane ile jandarma arama noktası yer alıyor.

Duruşma, salonunu çevresi ise tel örgülerle kapatıldı.

-İLK DURUŞMA 15 OCAK'TA

Alibey Spor Salonu'ndaki ilk dava ise 15 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan polislerin yer aldığı 114'ü tutuklu 149 sanıklı dava İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesince yeni hazırlanan bu salonda görülecek.

Davanın duruşmaları 16 ve 17 Ocak'ta da devam edecek.