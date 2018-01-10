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sanığı eski savcının yargılanmasına başlandı

/PDY soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcının yargılanmasına başlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 10:56
FETÖ sanığı eski savcının yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcının yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Bilal Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bilal Y. savunmasında hukuk fakültesinde okurken sınav dönemlerinde örgüte ait evlerde kaldığını söyledi.

Aleyhinde tanıklık yapanların iddialarını kabul etmeyen sanık, telefonunda ByLock programını kullandığını savundu.

Cumhuriyet savcısı ise atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması ve ByLock tespiti nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, eski savcının tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

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FETÖ sanığı eski savcının yargılanmasına başlandı
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