Hasip Kaplan'ın ırkçı tweetine tepkiler büyüyor!

HDP''li Hasip Kaplan'ın ırkçı ''Demirtaş'ın yerine asla bir Türk göz dikmesin'' sözlerine büyük tepki yağıyor!

HASİP KAPLAN İÇİNDEKİ IRKÇIYI ÇIKARDI

Hasip Kaplan, dün gece yıllardır içinde taşıdığı Kürt ırkçılığını, bölücü ve ayrımcı yaklaşımını dışa vurdu. Bir nevi HDP'nin asli politikasını ifşa etti.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, HDP Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ öncülüğünde bazı kesimlerde büyük sempati toplamış ve bu seçimlerde yüzde 13 / yüzde 17 gibi yüksek sayılabilecek derecede oy almıştı.

"Parti'nin ana çekirdeğini oluşturanların bu zihniyette olduğu açık"

HDP'Yİ BARAJIN ÜSTÜNE ÇIKARAN BEYAZ TÜRKLERDİ

HDP'yi barajın üstüne çıkaran ise, başta CHP seçmeni olmak üzere beyaz Türklerin, tek başlarına Erdoğan'ı siyasetin dışına atamayacaklarına olan inancıyla HDP'ye yanaşmaları olmuştu.

Sanat ve edebiyat dünyasından CHP'ye yakın beyaz Türkler ile CHP siyasetçileri el ele verdi ve CHP'yi iktidar yapmanın imkansız olduğunu bildikleri için HDP'yi AK Parti'nin önünde bir engel olarak kullanma yarışına girdiler. Bu da HDP-CHP yakınlaşmasını kaçınılmaz kıldı.

HDP'DEN İSTİFA EDİP SİYASETİ BIRAKTI

Hasip Kaplan'ın bu sözlerine Sırrı Süreyya Önder ve HDP'den tepki geldi. Hasip Kaplan, bu sabah siyaseti bıraktığını ve istifa ettiğini duyurdu.