İncirlik skandalında ‘soy bağı’ soruşturması

Adana'da iki kardeşin küçük yaşta iken İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li askerlere para karşılığı satıldığı DNA testi ile doğrulanırken, skandalla ilgili savcılık jet soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletileceği, beldedeki tüm nüfus kayıtlarının inceleneceği ve o tarihlerde evlatlık verilen çocukların ve ailelerinin tespit edileceği öğrenildi. Adana'da yıllar önce iki kardeşin İncirlik Üssü'nde görevli ABD'li üst düzey iki komutana para karşılığında satıldıkları ortaya çıkarken, konuyla ilgili "Soy bağını değiştirme ve insan ticareti" suçlarından soruşturma başlatıldı. ABD'den gelip öz annelerine kavuşan "Brittany" ve "Michelle" isimli iki genç kız, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerlere satıldığında 4 yaşında olan Hatice'nin isminin "Michelle" ve 7 aylık olan Seçil'in isminin ise "Britanny" olarak değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Öz babalarını 2006'da kaybeden, anneleri Şükran Berberoğlu ise Antalya'da yaşayan iki kardeş, ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı. Hatice ve Seçil Berberoğlu, ABD'de lüks bir hayat yaşadıklarını, Türkiye'ye diğer kardeşlerini bulmak için geldiklerini söyledi. Berberoğlu çiftinin 13 çocuğunun olduğu, bunlardan "Michelle" ve "Britanny" dışında iki erkek çocuklarını daha ABD'li askerlere sattıkları öğrenildi.

"ABD'Lİ AİLEM SÖYLEDİ"

Kardeşlerden "Britanny", kendisini ABD'ye götüren ailenin 7 yaşındayken olayı anlattığını belirterek, "ABD'li ailem beni para karşılığında satın aldıklarını söylediğinde şok oldum. Benim satılmama aracılık eden avukat Elife Kuma hakkında şikayetçi oldum. Bizim kaderimizi değiştirmişler. Ama şu an ailemizi bulduk çok mutluyuz. Ama içimizi acıtan bir durum var o da iki erkek kardeşimiz kayıp. Bizim yaşadığımız travmayı onların da yaşadığını biliyorum ve çok üzülüyorum. Doğduğum yer ve ülkem gerçekten muhteşem" dedi.

KAYIP İKİ OĞLUNA KAVUŞMAYI HAYAL EDİYOR

Hatice ve Seçil Berberoğlu, atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" programında önceki gün anneleri Şükran Berberoğlu'na kavuşmuştu. 12 çocuk doğuran anne, şimdi kayıp iki oğluna kavuşmayı hayal ediyor. Farklı ailelerde büyüyen Hatice ve Seçil, önce ABD'de birbirlerini bulmuş, ardından da Türkiye'deki kardeşlerine ulaşmıştı.