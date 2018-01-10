‘Örgütteki kod adım Cenk’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Mahrem yapı" soruşturması kapsamında "FETÖ
'cüyüm" diyerek itirafçı olan ve bağlı olduğu hücre ile sivil imamlarını deşifre eden yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesine ulaşıldı. Adli Kontrol ile serbest bırakılan Akın darbe girişimi sürecinden bugüne kadar kendisinin FETÖ'cü olduğundan şüphelenildiğini ve tedirgin olduğunu belirtti. Örgütteki kod adının Cenk olduğunu belirten Akın "25 Aralık'ta gözaltına alınacağımı düşünerek sabaha kadar uyumadım. 26 Aralık'ta MİT'ten biri emir subayı ile görüştü. Emir subayı bana iki not kağıdı okuttu. Vatana ihanetten bahseden sözler vardı. Yakalanacağımı anladım ve teslim olmaya karar verdim" dedi.