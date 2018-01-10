TSK istihbaratta FETÖ temizliği

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, TSK
'nın her kademesinde bulunan FETÖ
'cülerle ilgili ihraçlar gerçekleşti. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile FETÖ ile bağı tespit edilen 150 general, 4 bin 630 subay, 2 bin 167 astsubay, bin 210 uzman erbaş ve sözleşmeli er ile 411 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 8 bin 568 personel TSK'dan atıldı.
Son olarak yayımlanan 695 sayılı KHK ile 637 asker daha ihraç edildi. İhraç edilenlerin 25'i istihbaratçı personel.
SABAH, 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadele sonrasında askeri istihbaratta yapılan temizliğin detaylarına ulaştı. Ortaya çıkan rakamlar, FETÖ'nün en mahrem noktalara kadar nasıl örgütlendiğini gözler önüne seriyor.
Uzman erbaşlar ve sivil memurlar hariç, TSK'da görev yapan general, subay ve astsubay rütbelerinde bugüne kadar 6 bin 917 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında istihbaratçı subay ve astsubayların sayısı ise 347 oldu. Alınan bilgiye göre, ihraç edilen istihbaratçılardan 2 tanesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde general rütbesinde görev yapıyordu. 347 istihbaratçının kuvvet komutanlıklarına göre dağılımına bakıldığında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 general, 132 subay ve 20 astsubay olmak üzere toplam 154 istihbaratçı personel atıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da 55 subay ve 46 astsubay olmak üzere toplam 101 istihbarat görevlisi personel ihraç edildi. FETÖ'nün yuvalanmaya çalıştığı Hava Kuvvetleri'nde de 56 istihbaratçı subay ile 36 istihbarat astsubayı olmak üzere toplam 92 personel atıldı.