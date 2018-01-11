2018 İbrahim Keresteci Ödülleri sahiplerini buldu!

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen)'in 24. Kuruluş Yıl Dönümü ve 8. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri Töreni bu yıl Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Gecede, göreve giderken trafik kazasında yaşamını yitiren Bem-Bir-Sen'in eski Genel Sekreteri İbrahim Keresteci adına hazırlanan basın ödülleri sahiplerine verildi.

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Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, çok sayıda Diyarbakır protokol mensubu, STK temsilcileri, Bem-Bir-Sen tarafından kurulan Uluslararası Emek Hareketi (ICLM) üyesi 25 ülkeden 60 konfederasyon ve sendika başkanı ve basın mensupları katıldı.



"HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANMIŞ BİR İSİM"



Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas tarafından merhum İbrahim Keresteci'nin resmedildi. Kürsüye çıkan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, İbrahim Keresteci'nin liyakatı, dürüstlüğü, azim ve gayreti ile bütün mücadele arkadaşlarının ve emekçilerin takdirini kazanmış bir isim olduğunu söyledi.





Açış konuşmasında Mürsel Turbay, "Onunla yol yürümüş olmaktan, emek ve ekmek mücadelesi vermiş olmaktan her zaman iftihar ettim. Rabbim mekanını firdevs, makamını âlî eylesin. Bu vesileyle; sendikal mücadelede emeği ve gayretiyle bütün sendikalarımızın iftiharı olmuş, Kudüs şairimiz merhum Mehmet Akif İnan'ı da rahmet ve şükranla anıyoruz. Anadolu'nun var olma mücadelesinde her birinin emeği ve alın teri var. Rabbim emeklerini zayi etmesin." dedi.



"ZALİME VE HAİNE FIRSAT VERMEDİK"

"Basın ödülleri etkinliğimizi bu yıl Diyarbakır'da, tarihin ve medeniyetin beşiği sayılan, lâkin medeniyet izimizi silmek isteyenlerin hedefinde olan bu ilimizde yapmaya karar verdik. Bu kadim kenti savaş alanına çevirmek isteyenler ve onlara taşeronluk yapanlar bu topraklardan umudu, sevgiyi, kardeşlik ve barışı çalmak istediler. Yüzyıllardır her inanca, her kökenden insana bağrını açan bu toprakları, kardeş kanıyla sulamak istediler. Hamdolsun ki; bu milletin mayasında zulme ve küfre karşı dik durmak vardır. Millet olarak dik durduk, zalime ve haine fırsat vermedik. Dün terörle bizi esir almak isteyenler, etrafımızda oluşturmaya çalıştıkları terör koridorlarıyla sonuç alacaklarını sanıyorlar. Biz bir ve kardeş oldukça, kim ne yaparsa yapsın bir önemi yok."





"KARDEŞ KUDÜS OLUR"

Sözlerine merhum İbrahim Keresteci ve Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan'ı anarak başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dışilişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker de tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirterek, "Onlarca ülkeden Diyarbakır'a gelen konfederasyon ve sendika başkanları var şu an aramızda. Şehirlerin televizyonlar ve medya yoluyla tanıtıldığı son kırk yıl içerisinde bu kadim kent maalesef terörle boğuşuyor. Bu yüzden insanlar Diyarbakır'ın güzelliklerini, hazinesini, evrensel değerlerini, medeniyetlere beşiklik etmiş olduğunu bilemediler." dedi.



Mehdi Eker'in "Diyarbakır'ı eğer yeryüzündeki kadim şehirlerle eşleştireceksek ve ona bir kardeş şehir arayacaksak kardeş Kudüs olur." ifadesi katılımcılardan büyük alkış aldı.



"DİYARBAKIR'IN DOĞRU TANINMASINA..."

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise yaptığı konuşmada Bem-Bir-Sen'in kuruluş yıl dönümü ve İbrahim Keresteci adına düzenlenen basın ödülleri törenine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizin birlik ve beraberliğiyle önce 2023, 2053 ve 2071'e doğru yaptığı büyük yürüyüşünde Diyarbakır bugün bu büyük yürüyüşe zenginlik katan, huzur ve güven sağlayan; bilginin, hikmetin, inancın ve medeniyet geçmişinin çok özel bir kentidir. Huzur ve güvenin sağlanması, Diyarbakır'ın doğru anlaşılmasına, Diyarbakır'ın doğru tanınmasına çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.





Konuşmaların ardından ödüle layık görülen gazetecilere ve kurumların temsilcilerine ödülleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu, Medeni Sevinç, Gürkan Alper ve Recayi Karslı tarafından verildi.